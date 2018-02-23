В Китае за фото в японской военной форме задержаны двое мужчин

Полиция китайского города Нанкин задержала на 15 суток двух молодых людей, разместивших в интернете свои фотографии в форме солдат японской армии времен Второй мировой войны. Информацию об этом разместили в пятницу, 23 февраля, органы правопорядка.

Фотографии вызвали большую волну недовольства среди пользователей сети по всей стране, поскольку молодые люди позировали в униформе оккупантов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что молодые люди уже успели раскятся и извиниться за свой проступок.

Япония оккупировала часть территории КНР в период 1937-1945 годов. В КНР болезненно относятся к проявлению неуважения к памяти жертв тех событий.

10 января президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что для решения проблемы «женщин для утешения» Япония должна принести искренние извинения.

«Женщинами для утешения» называют форму принудительной проституции в интересах японской армии в азиатских странах во время Второй мировой войны. Токио настаивает, что на сегодняшний день никаких свидетельств подобной практики не найдено.