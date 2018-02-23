Движение на КАД в Петербурге восстановлено после столкновения 12 машин

Движение на участке КАД в Санкт-Петербурге восстановлено после крупного ДТП с участием 12 автомобилей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавтодора.

«Движение на КАДе в штатном режиме по всем полосам, пробок нет. Дорожные службы убрали поврежденные автомобили, освободив дорогу для движения», - цитирует агентство представителя пресс-службы.

Напомним, утром 23 февраля на 101-м км КАД столкнулись 12 автомобилей, в том числе один грузовик. В аварии пострадали три человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Все потерпевшие были госпитализированы.

В результате столкновения образовался трехкилометровый затор. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», максимальная скорость движения не превышала 2 км/ч.

Также 23 февраля произошло крупное ДТП в Новокузнецке. При столкновении иномарки и маршрутки пострадали восемь человек.