Уголовное дело возбуждено после захвата санатория в Одессе

Полиция Одесской области возбудила уголовное дело по факту захвата административного здания санатория «Лермонтовский» в Одессе. Об этом сообщил глава областного управления нацполиции Украины Руслан Форостяк.

«Открыто производство по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 356 УК Украины («самоуправство». — iz.ru.)», — написал Форостяк в Facebook.

Он отметил, что в настоящий момент работа санатория восстановлена, все захваченные помещения освобождены, ведется подсчет материального ущерба – в санатории выбиты двери и сломаны замки.

По его словам, на место прибыл начальник областного управления полиции Дмитрий Головин.

23 февраля одесские СМИ сообщили о захвате вооруженными людьми здания санатория. По данным газеты«Думская», в здание ворвались около 70 человек, вооруженных арматурой и ломами, они отключили в санатории свет и не пускали сотрудников на работу.

Как рассказал адвокат санатория Илья Халдай, «Лермонтовский» не могут поделить между собой Минюст Украины и частная организация «Укрпрофздравница».