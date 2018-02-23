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Сосед Перельмана рассказал о преследованиях «сумасшедших математичек»

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Артем Пантелеев
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Сосед российского математика Григория Перельмана рассказал, что ученого с 2006 года преследуют сумасшедшие фанатки.

«Видел сумасшедших математичек, которые ему сердечками разрисовывали дверь. Это очень плохо, ведь есть такое понятие как личная жизнь», – сказал он, передает «Пятый канал».

Известный ученый живет в Санкт-Петербурге, ведет закрытую жизнь и сторонится журналистов. 

В 2006 году Григорию Перельману за доказательство гипотезы Пуанкаре была присуждена международная премия «Медаль Филдса», а 19 марта 2010 года Американский Математический институт Клэя объявил о решении присудить ему Премию тысячелетия. От всех наград и денег он отказался. 

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