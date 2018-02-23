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Макрон пьет вино два раза в день и не хочет ужесточать закон об алкоголе

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Фото: REUTERS/Etienne Laurent
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не позволит прировнять вино к крепкому алкоголю, и, что сам пьет его два раза в день. Об этом сообщила радиостанция France Info.

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По словам Макрона, общество столкнулось с проблемой, которая выражается в том, что молодежь все чаще напивается крепким алкоголем, но при этом вино к этой категории причислять нельзя.

«Молодые люди все больше напиваются крепким алкоголем или пивом, но в случае с вином это не так. Лично я пью вино днем и вечером», - рассказал французский президент.

Также он подчеркнул, что, пока он у власти, не будет принято никаких поправок по ужесточению алкогольного или табачного законодательства.

Вопрос об ужесточении законов был поднят главой минздрава Франции Аньес Бузин в начале февраля. По ее словам, «винная индустрия заставляет думать, что вино отличается от другого алкоголя и обладает полезными свойствами, но с точки зрения здоровья общества – это то же самое, что пить водку или виски».

В январе Эммануэль Макрон предложил внести французский багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО. По его словам, французскому багету завидуют во всем мире, «поэтому его стоит включить в список наследия».

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