Украина выполнила 41% условий Соглашения об ассоциации с ЕС

Украина выполнила 41% условий, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Об этом сказано в правительственном отчете за 2017 год.

«Общий прогресс выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС в прошлом году составил 41%. Уровень выполнения задач, за которые ответственны центральные органы исполнительной власти, близок к этому показателю - 42%», - приводит текст документа издание «Европейская правда».

Ключевыми вопросами на 2018 год украинское правительство считает реформы в сфере транспорта, таможни, общественного здоровья, и усовершенствование госконтроля безопасности продуктов питания, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В то же время отмечается, что в сферах «образование, обучение и молодежь» и «финансовый сектор» поставленные задачи выполнены на 100%.

С 1 января 2016 года действует

26 января президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что через три года Украина получит шанс на вступление в ЕС. Украинский лидер рассчитывает на поддержку со стороны Литвы и Польши.