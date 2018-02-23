Прямой эфир

Около 70 вооруженных людей захватили в Одессе санаторий «Лермонтовский»

0
Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 70 человек, вооруженных арматурой, захватили здание санатория «Лермонтовский» в Одессе. Об этом сообщает местное издание «Думская» со ссылкой на директора санатория Дмитрия Антипова.

По его словам, захватчики являются сотрудниками частного охранного предприятия.

«Примерно 70 сотрудников частной охранной фирмы, вооруженные ломами и арматурой, ворвались в 07.00 (08.00 мск) в одесский санаторий «Лермонтовский». Они захватили административное здание и не пускают сотрудников на работу», — рассказал Антипов.

Он также отметил, что в настоящий момент санаторий полностью отключен от электричества, его работа парализована.

«Мы круглогодичный санаторий, у нас сейчас лежат люди после инсультов, инфарктов, сотрудники не могут пройти на работу. К сожалению, беспредел продолжается», — добавил Антипов.

По словам адвоката Ильи Халдая, представляющего интересы санатория, Лермонтовский» не могут поделить между собой Минюст Украины и частная организация «Укрпрофздравница».

«Захватчиками руководит представитель государственного предприятия, который утверждает, что они действуют законно. Но на сегодняшний день есть вступившее в силу решение, которое отменило передачу здравницы Минюсту. Не имея возможности зайти законным путём, государственное предприятие совершает преступление при попустительстве полиции», — сказал Халдай.

23 февраля стало известно, что в западноукраинском городе Ровно неизвестные подожгли редакцию местного издания, занимающегося журналистскими расследованиями.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Украины запретили ввозить в страну российскую книгу-раскраску
Телеведущий Норкин подрался с украинским экспертом в прямом эфире

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017