Около 70 вооруженных людей захватили в Одессе санаторий «Лермонтовский»

Около 70 человек, вооруженных арматурой, захватили здание санатория «Лермонтовский» в Одессе. Об этом сообщает местное издание «Думская» со ссылкой на директора санатория Дмитрия Антипова.

По его словам, захватчики являются сотрудниками частного охранного предприятия.

«Примерно 70 сотрудников частной охранной фирмы, вооруженные ломами и арматурой, ворвались в 07.00 (08.00 мск) в одесский санаторий «Лермонтовский». Они захватили административное здание и не пускают сотрудников на работу», — рассказал Антипов.

Он также отметил, что в настоящий момент санаторий полностью отключен от электричества, его работа парализована.

«Мы круглогодичный санаторий, у нас сейчас лежат люди после инсультов, инфарктов, сотрудники не могут пройти на работу. К сожалению, беспредел продолжается», — добавил Антипов.

По словам адвоката Ильи Халдая, представляющего интересы санатория, Лермонтовский» не могут поделить между собой Минюст Украины и частная организация «Укрпрофздравница».

«Захватчиками руководит представитель государственного предприятия, который утверждает, что они действуют законно. Но на сегодняшний день есть вступившее в силу решение, которое отменило передачу здравницы Минюсту. Не имея возможности зайти законным путём, государственное предприятие совершает преступление при попустительстве полиции», — сказал Халдай.

23 февраля стало известно, что в западноукраинском городе Ровно неизвестные подожгли редакцию местного издания, занимающегося журналистскими расследованиями.

