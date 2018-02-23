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Медведев поздравил фигуристок Загитову и Медведеву с медалями Олимпиады

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Фото: REUTERS/Sputnik/Dmitry Astakhov
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил фигуристок Евгению Медведеву и Алину Загитову с блестящими выступлениями на Олимпийских Играх в Пхенчхане.

«Блестящее выступление наших фигуристок в Пхёнчхане и первое золото! Алина Загитова, Евгения Медведева, поздравляю! Гордимся!», –– написал глава правительства в Twitter.

Ранее 23 февраля Алина Загитова завоевала первую золотую медаль команды России на Олимпиаде. Ее главной конкуренткой была другая россиянка – Евгения Медведева, которая выиграла серебро.

Обе фигуристки поразили всех своими выступлениями в Пхенчхане. Так, 21 февраля во время короткой программы Медведева установила мировой рекорд, а Загитова через несколько минут его побила. Обе спортсменки тренируются у Этери Тутберидзе.

Как рассказала сама Медведева, она отадала всю себя выступлению.

«На произвольную программу шла, как Каренина в фильме. С уверенностью, что хочу оставить всю себя на льду», – цитирует ее ТАСС.

Теперь обе спортсменки будут готовиться к Чемпионату мира по фигурному катанию, который состоится в марте в Милане.

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