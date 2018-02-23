План США по примирению Израиля и Палестины может не понравиться обеим странам

План президента США Дональда Трампа по Ближневосточному урегулированию, который будет представлен в ближайшее время, Израиль и Палестина «не полюбят, но и не возненавидят». Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

По ее словам, советник Трампа Джаред Кушнер и спецпредставитель США по международным переговорам Джейсон Гринблатт выбирают окончательный вариант документа.

«Ни одна из конфликтующих сторон не полюбит, но и не возненавидит его», – цитирует Хейли «РИА Новости».

При этом ей сложно представить, что палестинцы и израильтяне будут жить в одном государстве.

12 февраля стало известно, что ближневосточный мирный план, который готовит президент США Дональд Трамп, не устраивает Палестину «ни в принципе, ни в деталях».

С таким заявлением выступил советник президента страны по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Действия американской администрации осудили многие страны мира, в том числе и Россия.