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Полицейский погиб во время беспорядков перед матчем «Спартака» с «Атлетиком»

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал беспорядки в городе Бильбао с участием футбольных фанатов перед матчем московского «Спартака» и испанского «Атлетика».

«УЕФА решительно осуждает жестокие столкновения, которые произошли в городе Бильбао. Мы находимся в контакте с местными органами власти, чтобы узнавать дополнительную информацию об этих инцидентах», – приводит заявление УЕФА ESPN.

22 февраля перед матчем 1/16 Лиги Европу в Бильбао произошли ожесточенные столкновения. Полиция пыталась предотвратить беспорядки, в результате один из сотрудников правоохранительных органов погиб. У полицейского произошла остановка сердца, после госпитализации и реанимационных мер, мужчина находился в тяжелом состоянии, а позже скончался.

Испанская полиция начала расследование. При этом правоохранители пока не выяснили, на ком лежит вина за произошедшее.

«Мы можем подтвердить, что полицейский умер. На данный момент мы можем заявить, что проведем расследование по этому делу. Сейчас мы не можем обвинять в его смерти российских болельщиков», –– цитирует ТАСС сообщение местной полиции.

В связи с инцидентом глава Ла Лиги Хавьер Тебас призвал к борьбе с ультрафанатами.

Матч завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. Однако это не помогло московской команде выйти в 1/8 турнира, из-за домашнего поражения от «Атлетика» со счетом 1:3.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и ЦСКА обыграли своих соперников в 1/16 и продолжат борьбу в Лиге Европы.

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