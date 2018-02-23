Дерипаска ушел в отставку с поста главы En+

Совет директоров EN+ GROUP принял отставку Олега Дерипаски с поста президента группы. Об этом сообщили в компании.

Свои полномочия Дерипаска оставит 15 марта. На его место избран Максим Соков.

При этом отмечается, что Дерипаска останется в совете директоров в качестве неисполнительного директора.

Согласно заявления компании, кадровые перестановки совершены с целью обеспечить увеличение стоимости акций En+.

О том, что Дерипаска планирует покинуть пост президента компании, ранее сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к акционерам «Русала».

19 февраля пресс-секретарь президента России прокомментировал информацию об уходе Дерипаски и рассказал о возможных причинах отставки.