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Белый дом планирует упразднить пост спецпредставителя президента по борьбе с ИГ

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Фото: Global Look Prees/Mohammad Abu Ghosh
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Правительство США хочет упразднить пост спецпредставителя президента по борьбе с ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ), который в настоящее время занимает Бретт Макгерк. Информацию об этом распространили американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.

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Обязанности Макгерка при этом передадут другим ведомствам, например, контртеррористическому бюро госдепартамента.

«Большая часть успеха коалиции (по борьбе с ИГ) связана с (деятельностью) Бретта Макгерка», – цитирует «РИА Новости» заявление одного из чиновников.

Одной из причин ликвидации должности называют успешную борьбу с ИГ, которая практически была разгромлена в 2017 году.

6 декабря Генштаб ВС РФ объявил о полном освобождении территории Сирии от боевиков ИГ благодаря действиям сирийской армии и ВКС РФ. В этот же день президент США Дональд Трамп также сообщил об освобождении Сирии и Ирака от террористов, но силами коалиции во главе с США.

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