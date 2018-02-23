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Два человека задержаны за атаку на Ассоциацию северокорейских граждан в Токио

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Фото: REUTERS/Toru Hanai
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Полиция Японии задержала двух мужчин, подозреваемых в обстреле ворот здания Ассоциации северокорейских граждан в Токио, которая де-факто является посольством КНДР. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Азиатские разногласия
В 2017 году в регионе не разрешился ни один старый конфликт и возникли новые очаги напряженности

 

Нападение на неофициальное посольство Северной Кореи было совершено 23 февраля в районе Тиеда. Мужчины подъехали к зданию на автомобиле и произвели несколько выстрелов в ворота. В результате стрельбы никто не пострадал.

По данным издания, подозреваемым 46 и 56 лет.

Мотив их действий устанавливается. Задержать их удалось прямо на месте преступления с оружием в руках.

19 февраля сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о готовности Токио сотрудничать с США и усиливать давление на Пхеньян, дабы заставить КНДР отказаться от развития ядерной и ракетной программ. 

Кроме того, между Японией и Северной Кореей существуют давние разногласия по вопросу о похищенных в КНДР более 20 лет назад японских гражданах. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 японцев и позволил пятерым из них вернуться на родину.

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