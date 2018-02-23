КНДР стремится развивать сотрудничество с Россией

Пхеньян стремится к развитию сотрудничества с Москвой и совместной поддержке мира и стабильности в регионе. Об этом заявил замминистра народных вооруженных сил КНДР генерал-полковник Ким Хён Рён.

«КНДР неизменно стремится к развитию и укреплению дружбы и сотрудничества с Россией, которые имеют давние традиции. Мы готовы и впредь плечом к плечу активно выступать за мир и стабильность в регионе, за установление справедливого мирового порядка», - приводит слова Ким Хен Рена посольство РФ в КНДР.

Прием с участием представителей Министерства народных вооруженных сил КНДР, МИД КНДР, других корейских ведомств и иностранных гостей состоялся в дипмиссии по случаю Дня защитника Отечества.

«Воины КНА искренне радуются превосходному выполнению Вооруженными силами РФ своей благородной миссии в деле защиты Родины, и от всей души желают российскому народу процветания!» - заключил Ким Хен Рена.