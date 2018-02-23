Экс-советник МИДа рассказала о «спасении» Фалиным визита Саманты Смит в СССР

Именно бывший посол СССР в ФРГ Валентин Фалин сделал поездку американской девочки Саманты Смит в СССР «теплой и незабываемой». Об этом рассказала советник МИДа РФ в отставке Наталья Батова.

22 февраля стало известно о кончине знаменитого российского дипломата и журналиста, председателя Агентства печати «Новости» Валентина Фалина. Он скончался в возрасте 91 года.

«Я узнала его именно по работе в Союзе Советских Обществ Дружбы. Нам было поручено от ЦК КПСС принять участие в подготовке программы для американской школьницы, десятилетней девочки, которую многие знают, ее звали Саманта Смит», –– приводит «РИА Новости» слова Батовой.

Саманта Смит из штата Мэн стала хорошо известна в СССР после того, как направила генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову в самый разгар холодной войны письмо, в котором спросила, почему Советский Союз якобы хочет завоевать весь мир. В ответ Андропов пригласил Саманту посетить СССР и убедиться, что люди там совсем не хотят войны.

«Саманта приехала, и мне была поручена очень ответственная работа - я была сопровождающим переводчиком. Все 12 дней и ночей мы провели вместе. Каждый день был один и тот же вопрос - от папы, мамы и от самой девочки: когда мы сможем (встретиться с Андроповым)», –– вспоминает Батова.

Однако генсек был тяжело болен и встретиться с ним от его лица пришлось Фалину.

«И что вы думаете? Именно Валентин Фалин (Во-первых, он был прекрасным журналистом. Во-вторых, прекрасным дипломатом. Очень умным человеком). Именно Фалин был тем человеком, который сделал эту встречу очень и очень теплой. Разочарование, может, и было какое-то, но внешнее. Но встреча была очень душевной. Фалин нашел все нужные слова», - отметила Батова.

Фалин в 1971–1982 годах был послом СССР в ФРГ, возглавлял международный отдел ЦК КПСС, а 1986–1988 был председателем правления АПН, работал в газете «Известия», в 1986-1988 годах.