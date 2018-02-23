Названа дата начала соревнований для не попавших на ОИ российских атлетов

Открытые Всероссийские спортивные соревнования стартуют 24 февраля в пяти регионах России. Об этом сообщается на сайте Минспорта.

Состязания пройдут по лыжным гонкам, бобслею, биатлону, конькобежному спорту и шорт-треку.

Общее количество участников составит 1182 человека, среди которых 920 спортсменов и 262 тренера.

Состязания в лыжных гонках, в которых также примет участие Сергей Устюгов, состоятся в Архангельской области, по бобслею - в Сочи (Краснодарский край), по конькобежному спорту - в подмосковной Коломне.

По биатлону соревнования пройдут в Ханты-Мансийске, в них, в частности, примет участие Антон Шипулин.

По шорт-треку – в Санкт-Петербурге. В состязаниях поучаствуют 90 спортсменов, среди них и шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан.

Пройдут соревнования с 24 февраля по 1 апреля.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Позже на Игры допустили 169 атлетов из РФ в качестве олимпийских спортсменов из России (OAR), при этом сильнейшие россияне на Игры так и не попали. 1 февраля Спортивный арбитражный суд снял санкции МОКа и полностью оправдал 28 россиян, подавших апелляции на пожизненное отстранение от ОИ.

Несмотря на это оправданных CAS спортсменов МОК на Игры приглашать отказался без объяснения причин.