ДВФУ работает над технологией возведения ледовых островов для бурения в Арктике

Технология быстрого строительства ледовых островов для размещения бурового оборудования при разведке месторождений в Арктике разрабатывается учеными Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Информацию об этом опубликовала пресс-служба вуза в пятницу, 23 февраля.

Зачастую на шельфе Арктики из-за суровой ледовой обстановки невозможно доставить обычную платформу, но создавать ледовые платформы способом заливки слишком долго.

«Мы предлагаем строить острова из ледовых блоков, которые выпиливаются в другом месте. Это во много раз быстрее», – цитирует сообщение ученых «РИА Новости».

В доказательство студенты и аспиранты ДВФУ в бухте острова Русский уже вырастили ледовую платформу новым методом.

2 февраля портал iz.ru рассказал, что российские нефтяные компании резко нарастили бурение новых скважин. Как говорится в докладе международной компании Rystad Energy, количество скважин в 2017 году увеличилось на 20%.