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Jaguar Land Rover выпустила водонепроницаемый смартфон Explore за €600

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Фото: JAGUARLANDROVER.COM
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Водонепроницаемый смартфон Explore за €600 выпустила британская автокомпания Jaguar Land Rover. Информацию об этом компания распространила в пятницу, 23 февраля.

Гаджет работает на базе Android 7.0 Nougat, имеет десятиядерный процессор MediaTek Helio X27 и имеет две камеры.

К достоинствам аппарата относится то, что кроме высоких показателей защиты от влаги и пыли, он способен реагировать на прикосновение мокрых пальцев или рук, на которых перчатки, сообщает телерадиокомпания «Мир».

19 февраля ученые Массачусетского технологического института создали прототип устройства, способного производить электроэнергию из атмосферы.

Ученые утверждают, что созданный ими аппарат позволит заряжать смартфоны.

Принцип работы устройства основан на разнице в температуре элементов конструкции. Она получается при смене ночного и дневного времени суток.

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