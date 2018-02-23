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Глава ФФР Курашов доволен выступлением российских фристайлистов на ОИ-2018

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов высоко оценил выступление российских фристайлистов на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом заявил он сам в пятницу, 23 февраля.

В этом виде спорта олимпийские атлеты из России завоевали две бронзовые медали - в акробатике (Илья Буров) и в ски-кроссе (Сергей Ридзик).

«Мы все боремся за золото, но бронзовая медаль - тоже олимпийская награда. Впервые у российского фристайла две медали на Олимпийских играх, учитывая, что у нас на две третьих обновленный состав, а средний возраст спортсменов - 21-22 года», – цитирует Курашова ТАСС.

При этом он считает, что россиянам занижали оценки в акробатике.

18 февраля украинский фристайлист Александр Абраменко и россиянин Илья Буров обнялись на Олимпиаде в Пхенчхане. Российский спортсмен рассказал, что обрадовался победе украинца и поздравил его с победой.

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