Глава ФФР Курашов доволен выступлением российских фристайлистов на ОИ-2018
Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов высоко оценил выступление российских фристайлистов на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом заявил он сам в пятницу, 23 февраля.
В этом виде спорта олимпийские атлеты из России завоевали две бронзовые медали - в акробатике (Илья Буров) и в ски-кроссе (Сергей Ридзик).
«Мы все боремся за золото, но бронзовая медаль - тоже олимпийская награда. Впервые у российского фристайла две медали на Олимпийских играх, учитывая, что у нас на две третьих обновленный состав, а средний возраст спортсменов - 21-22 года», – цитирует Курашова ТАСС.
При этом он считает, что россиянам занижали оценки в акробатике.
18 февраля украинский фристайлист Александр Абраменко и россиянин Илья Буров обнялись на Олимпиаде в Пхенчхане. Российский спортсмен рассказал, что обрадовался победе украинца и поздравил его с победой.