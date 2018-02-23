Морозы и переменная облачность ожидаются в Москве 23 февраля

Синоптики прогнозируют переменную облачность и морозную погоду до –11 градусов в Москве 23 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Как указано на сайте метеослужбы, в столице температура воздуха составит от –9 до –11 градусов, местами возможна гололедица. Осадков не ожидается.

В Подмосковье придут морозы от –8 до –13 градусов. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до отметок 20-22 градуса мороза.

Портал iz.ru опубликовал рекомендации Роспотребнадзора, которые помогут избежать переохлаждения и обморожения в морозную погоду.