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Морозы и переменная облачность ожидаются в Москве 23 февраля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Синоптики прогнозируют переменную облачность и морозную погоду до –11 градусов в Москве 23 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Как указано на сайте метеослужбы, в столице температура воздуха составит от –9 до –11 градусов, местами возможна гололедица. Осадков не ожидается.

В Подмосковье придут морозы от –8 до –13 градусов. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до отметок 20-22 градуса мороза.

Портал iz.ru опубликовал рекомендации Роспотребнадзора, которые помогут избежать переохлаждения и обморожения в морозную погоду.

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