Оргкомитет ОИ делает всё для предотвращения неполадок на закрытии Игр

Оргкомитет зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане предпримет все возможные меры, чтобы избежать проблем со связью и интернетом на церемонии закрытия Игр. Об этом сообщила пресс-секретарь комитета Нэнси Пак.

«Наша группа специалистов работает с партнерами МОКа, чтобы предотвратить возможные кибератаки во время церемонии закрытия. Мы выявили многие моменты, работаем в тесном содействии со всеми заинтересованными сторонами», — приводит ее слова ТАСС.

В ходе церемонии открытия Игр на олимпийском стадионе в Пхенчхане многие зрители и журналисты жаловались на серьезные сбои в работе интернета на территории объекта. Для выяснения причин неполадок оргкомитет Олимпиады сформировал специальную рабочую группу.

Церемония закрытия XXIII Олимпийских игр состоится 25 февраля. Ранее портал iz.ru писал, что власти КНДР собираются направить высокопоставленную делегацию в Пхенчхан на закрытие ОИ-2018.