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Международные резервы РФ выросли за неделю на $6,6 млрд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За минувшую неделю международные резервы Российской Федерации выросли на 1,5% и по состоянию на 16 февраля составили $454 млрд. Центральный банк России уточняет, что 9 февраля этот показатель составлял $447,4 млрд.

За неделю объем международных резервов РФ вырос на $6,6 млрд, уточняет регулятор.

«Объем международных резервов по состоянию на 16 февраля составил $454 млрд, увеличившись за неделю на $6,6 млрд (или на 1,5%) в результате совокупного положительного влияния переоценки, операций по счетам Минфина России и монетизации золота», — приводит сообщение ЦБ «Газета.ру».

Международные резервы — высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства страны.

Ранее стало известно, что Россия обошла Китай по запасам золота и вышла на пятое место в мире среди его суверенных держателей. В июле 2017 года золотой запас в международных резервах РФ вырос почти на 13 т.

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