Глава Ла Лиги призвал полностью ликвидировать ультрафанатов

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас пригрозил полностью ликвидировать футбольных ультрафанатов, которые устроили массовую драку перед матчем испанской «Атлетики» и российского «Спартака» в 1/16 финала Лиги Европы.

22 февраля во время стычек у стадиона «Сан-Мамес» в испанском Бильбао получили травмы несколько человек, а один полицейский был доставлен в больницу в критическом состоянии. Врачам спасти его не удалось.

«Насилие ультрас унесло жизнь полицейского... Хватит уже! В Ла Лиге мы продолжим политику борьбы с ультрас до полного их уничтожения», — написал он в своем Twitter.

Матч завершился победой «Спартака» со счетом 2:1, однако российская команда не прошла в 1/8 по сумме двух встреч, указывает «Газета.ру».