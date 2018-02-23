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США завершают создание плана палестино-израильского урегулирования

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Agoes Rudianto
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Американская администрация близка к завершению разработки плана палестино-израильского урегулирования, сообщила постпред США при ООН Никки Хейли, выступая в Институте политики Чикагского университета в штате Иллинойс.

Она отметила, что старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпредставитель администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт обсудили ситуацию с обеими сторонами конфликта.

«Они разрабатывают план. Ни одна из сторон не будет питать любви к этому плану, и ни одна из сторон не будет ненавидеть его. Это основа для начала диалога», — цитирует ТАСС Никки Хейли.

Как утверждает постпред, Джаред Кушнер и Джейсон Гринблатт сейчас заканчивают работу над планом. По ее словам, США готовы поддержать принцип урегулирования «два государства — для двух народов», если Израиль и Палестина выступят за него. При этом Вашингтон также готов поддержать соглашение сторон, если оно будет включать в себя изменение границ государств.

20 февраля Совбез ООН провел открытое заседание по ситуации на Ближнем Востоке с участием президента Палестины Махмуда Аббаса. На закрытой встрече, где присутствовал советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, представители США сообщили, что разрабатывают план урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем.

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