США не исключают удара по вооруженным силам Сирии

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила во время выступления в Институте политики Чикагского университета, что Вашингтон не исключает нанесения ударов по вооруженным силам Сирии.

США оставляют за собой право нанесения ударов, но хотят избежать такой ситуации, отметила дипломат.

ТАСС отмечает, что, как заявила Хейли, «военное решение всегда рассматривается в отношении любой ситуации». Постпред США при ООН отметила, что Вашингтон «не хочет находиться в центре сирийского конфликта», но необходимо помочь сирийцам, против которых применяется химическое оружие.

Россия «защищает режим» президента Сирии Башара Асада, поэтому США продолжают на нее давление, указала Хейли.

Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию и сирийские власти в нападениях на жителей пригорода Дамаска — Восточной Гуты. Постпред США при ООН Никки Хейли отметила, что жители пригорода, который контролируется боевиками оппозиции, «подвергаются атаке со стороны варварского режима Асада».

20 февраля российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии попал под массированный обстрел со стороны боевиков из Восточной Гуты. По данным ООН, за два дня в пригороде Дамаска погибли более ста человек.