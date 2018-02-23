Губернатор Техаса отменил смертную казнь заказавшего убийство своей семьи преступника
Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт принял решение отменить смертную казнь Томаса Уитакера, который заказал убийство свой семьи. Об этом говорится в заявлении губернатора.
Смертная казнь была заменена на пожизненное заключение в тюрьме без права на условно-досрочное освобождение.
«Томас Уитакер добровольно и навсегда отказывается от права на условно-досрочное освобождение», — говорится в тексте заявления.
В документе также отмечается, что за те три года, что Эбботт исполняет обязанности губернатора, он утвердил исполнение 30 казней и принимает решение о замене смертного приговора на пожизненное заключение впервые.
Кроме того, губернатор отметил, что отец Уитакера, который пережил покушение, выступает против смертной казни своего сына и настаивает на том, что снова станет жертвой, если штат примет решение лишить жизни последнего ближайшего родственника.
В 2003 году Томас Уитакер заказал убийство своей семьи ради получения наследства. Его отцу Кенту Уитакеру удалось пережить покушение. Он смог простить своего сына и стал добиваться отмены смертного приговора.