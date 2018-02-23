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Губернатор Техаса отменил смертную казнь заказавшего убийство своей семьи преступника

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Tom Reel
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Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт принял решение отменить смертную казнь Томаса Уитакера, который заказал убийство свой семьи. Об этом говорится в заявлении губернатора.

Смертная казнь была заменена на пожизненное заключение в тюрьме без права на условно-досрочное освобождение.

«Томас Уитакер добровольно и навсегда отказывается от права на условно-досрочное освобождение», — говорится в тексте заявления.

В документе также отмечается, что за те три года, что Эбботт исполняет обязанности губернатора, он утвердил исполнение 30 казней и принимает решение о замене смертного приговора на пожизненное заключение впервые.

Кроме того, губернатор отметил, что отец Уитакера, который пережил покушение, выступает против смертной казни своего сына и настаивает на том, что снова станет жертвой, если штат примет решение лишить жизни последнего ближайшего родственника.

В 2003 году Томас Уитакер заказал убийство своей семьи ради получения наследства. Его отцу Кенту Уитакеру удалось пережить покушение. Он смог простить своего сына и стал добиваться отмены смертного приговора.

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