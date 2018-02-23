ФСБ предотвратила теракты в Санкт-Петербурге

В канун Дня защитника Отечества стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили в Санкт-Петербурге теракты. Силовики задержали подозреваемого в подготовке атак, сообщило региональное управление ФСБ.

Объектами террористической атаки могли стать объекты «транспортной инфраструктуры и места массового скопления граждан», отмечают силовики.

В целях следствия имя и данные подозреваемого не разглашаются. «Газета.ру» пишет, что задержанный — уроженец Центральной Азии. С ним проводятся следственные действия, идет расследование.

Ранее в четверг Московский окружной военный суд признал шестерых граждан Таджикистана виновными в подготовке теракта в Подмосковье и приговорил их к заключению под стражу сроком от 12 до 16 лет.