Гендиректором «Русала» назначена финдиректор компании Александра Бурико

Гендиректором ОК «Русал» назначена бывший финансовый директор компании Александра Бурико. Об этом говорится в пресс-релизе алюминиевой компании.

«Один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о назначении Александры Бурико, ранее занимавшей должность финансового директора «Русала», генеральным директором компании», — указано в сообщении.

Как отмечает пресс-служба компании, на новой должности Александра Бурико собирается повысить эффективность предприятий, внедрить технологии, которые позволят сократить нагрузку на окружающую среду, а также увеличить долю продукции с высокой добавленной стоимостью.

Ранее занимавший пост гендиректора «Русала» Владимир Соловьёв назначен гендиректором группы компаний En+ Group. Он также станет президентом «Русала», сменив на этом посту Олега Дерипаску.