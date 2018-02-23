Девять человек ранены при обстреле сирийской провинции Деръа

При обстреле администрации провинции Деръа в Сирийской Арабской Республике (САР) получили ранения девять человек. Как сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко, обстрел велся с применением минометов.

Стреляли с территории, контролируемой боевиками, добавил он.

«В это время проходило плановое заседание комитета национального примирения провинции», — цитирует российского генерала «Федеральное агентство новостей». Всего было выпущено 30 мин, здание получило повреждения, ранены девять гражданских.

В четверг ООН сообщила о гибели в Восточной Гуте 50 человек за сутки.