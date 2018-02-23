Двое мужчин в Токио устроили стрельбу у связанной с Пхеньяном организации

Двое предполагаемых сторонников ультраправых в Токио устроили стрельбу у входа в главный офис Лиги корейских граждан, поддерживающих КНДР. Об этом сообщил телеканал NHK.

Инцидент произошел в районе Тиеда. Мужчины произвели несколько выстрелов в ворота для въезда на территорию здания. Полицейским удалось задержать нарушителей порядка на месте. В результате стрельбы никто не пострадал. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности задержанных, пишет ТАСС.

Лига корейских граждан выполняет функции неофициального представительства Северной Кореи в Токио, объединяет проживающих в Японии этнических корейцев, которые поддерживают политику властей КНДР.

21 января силы самообороны Японии сообщили, что экипаж неизвестного судна в Восточно-Китайском море мог отгружать топливо на северокорейский танкер.