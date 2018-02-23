Госдепартамент призвал РФ согласиться на ввод миротворцев ООН в Донбасс

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что ведомство призывает Москву согласиться на ввод миротворцев ООН в Донбасс.

Науэрт добавила, что Вашингтон обращается к России с призывом добиться полного прекращения огня на востоке Украины. Дипломат отметила, что Россия ранее якобы «неоднократно демонстрировала» при желании способность прекращать вооруженные столкновения в Донбассе, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя эту инициативу США, заявил, что призывы Вашингтона требуют от Москвы дать согласие на то, чтобы миротворцы ООН выступили в роли оккупационной армии в Донбассе.

Госдеп фактически призывает Москву согласиться на то, чтобы миротворцы ООН сыграли роль оккупационной армии в Донбассе и отдали его на блюдечке киевскому режиму, а он уже проведёт давно намеченную зачистку Донбасса. Схема понятная, но невозможная. Пора бы Госдепу понять это. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 22, 2018

«Схема понятная, но невозможная. Пора бы Госдепу понять это», — отметил Пушков.

Ранее Киев назвал невозможным размещение белорусских миротворцев в Донбассе и заявил, что не станет обсуждать размещение миротворцев ООН с ДНР и ЛНР.

С инициативой ввести миротворцев ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ минувшей осенью выступил президент РФ Владимир Путин. Отмечалось, что речь идет об их размещении на линии разграничения в Донбассе. Киев, со своей стороны, настаивает на размещении миротворцев ООН на всей территории Украины до границы с Россией.