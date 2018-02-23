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Госдепартамент призвал РФ согласиться на ввод миротворцев ООН в Донбасс

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Фото: TASS/AP/Alastair Grant
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Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что ведомство призывает Москву согласиться на ввод миротворцев ООН в Донбасс.

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Науэрт добавила, что Вашингтон обращается к России с призывом добиться полного прекращения огня на востоке Украины. Дипломат отметила, что Россия ранее якобы «неоднократно демонстрировала» при желании способность прекращать вооруженные столкновения в Донбассе, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя эту инициативу США, заявил, что призывы Вашингтона требуют от Москвы дать согласие на то, чтобы миротворцы ООН выступили в роли оккупационной армии в Донбассе.

 

«Схема понятная, но невозможная. Пора бы Госдепу понять это», — отметил Пушков.

Ранее Киев назвал невозможным размещение белорусских миротворцев в Донбассе и заявил, что не станет обсуждать размещение миротворцев ООН с ДНР и ЛНР.

С инициативой ввести миротворцев ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ минувшей осенью выступил президент РФ Владимир Путин. Отмечалось, что речь идет об их размещении на линии разграничения в Донбассе. Киев, со своей стороны, настаивает на размещении миротворцев ООН на всей территории Украины до границы с Россией.

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