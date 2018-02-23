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Задержан губернатор штата Миссури

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Brad Zweerink
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После обвинений в нарушении права на личную жизнь задержан губернатор штата Миссури Эрик Грейтенс, пишет местная пресса.

ТАСС передает, что о задержании губернатора объявила прокурор Сент-Луиса Кимберли Гарденер.

Выдвижению обвинений о нарушении права на личную жизнь предшествовали сообщения в прессе о том, что Грейтенс сделал фотографию своей любовницы и грозился женщине воспользоваться снимком, если она расскажет об их отношениях.

Сам губернатор признал факт внебрачной связи, но отрицал, что прибегал к угрозам. На фоне сообщений СМИ члены законодательного собрания штата Миссури призвали губернатора покинуть пост и уйти в отставку.

До скандала Грейтенс считался одним из перспективных политиков-республиканцев.

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