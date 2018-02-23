Поздравления с Днем защитника Отечества появятся на льду в городах России

Инсталляции и поздравительные надписи ко Дню защитника Отечества появятся льду в парках и около набережных Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Казани. Об этом сообщила пресс-служба «Молодежки ОНФ».

Как передает ТАСС, в создании инсталляций будут принимать участие профессиональные художники и студенты. В Москве поздравления разместят на льду в Екатерининском парке, а в Казани — у Кремлевской набережной рядом с мостом Миллениум.

Кроме того, в этих городах пройдет музыкальный флешмоб. Оркестры неожиданно сыграют для посетителей торговых центров известные песни военных лет.

23 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов армии с Днем защитника Отечества. Глава министерства отметил успехи военных в защите интересов государства, обеспечении безопасности страны и борьбе с международным терроризмом.