Автомобиль загорелся в московском районе Чертаново

Автомобиль загорелся в Чертановском районе Москвы, сообщается в группе «Чертаново» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент происходит во дворе дома № 42, корп. 1 на Кировоградской улице.

По словам очевидцев, из машины вытекал бензин, который потом смыли пожарные. Спустя 20 минут авто загорелось. Теперь на всю улицу пахнет керосином.

Ранее портал iz.ru сообщал, что красноярец отсудил у дилера 400 тыс. рублей за пожар в машине. При покупке Peugeot водитель получил трехлетнюю гарантию на автомобиль, однако через полтора года у транспортного средства на ходу загорелся капот.