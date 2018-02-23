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Продюсер Попов назвал Серебрякова настоящим гражданином

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Продюсер Федор Попов считает, что актер Алексей Серебряков может быть резким, однако он абсолютно искренний и честный, состоявшийся в профессии человек. Так он прокомментировал слова артиста о том, что национальной идеей России являются «сила, наглость и хамство».

Свое хлесткое заявление звезда «Левиафана» сделал в интервью Юрию Дудю. Он посетовал, что лихие 1990-е до сих пор не ушли в прошлое, в чем можно легко убедиться, если отъехать хотя бы на 30 км от Москвы.

«Алексей Серебряков состоялся в профессии, он настоящий гражданин. Да, он резкий, но я знаю много известных людей, делающих цвет нации, которые тоже резки. А что же ему, смотреть сквозь пальцы? Он, повторяю, гражданин, его трогает это, у него есть дети, семья, он в первую очередь заботится о них», — приводит его слова «РИА Новости».

Слова Серебрякова, который перебрался на ПМЖ в Канаду еще в 2012 году, но продолжает зарабатывать деньги на съемках в российском кино, возмутили коллег по цеху и интернет-пользователей.

Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный с актером не согласился. По его мнению, в вопросе хамства многое зависит от родителей, а не от национальности.

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