Украинский блогер Суворов высказался о драке в эфире НТВ с телеведущим Норкиным

Потасовку с телеведущим Андреем Норкиным, произошедшую в эфире телеканала НТВ, прокомментировал на своей странице в соцсети украинский блогер Дмитрий Суворов.

Свой комментарий он записал на видео и разместил на странице в Facebook.

По словам Суворова, после слов немецкого депутата Андреаса Маурера его «переполнили эмоции», пишет «Газета.ру». Но драку начал Норкин, заявил украинский блогер. Ему хотелось «рвануть тельняшку на груди», заявил Суворов. Приносить извинения Норкину он не стал, однако извинился перед девушкой-редактором, упавшей в начале драки.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв призвал коллег не превращать телестудию в боксерский ринг, сообщает телеканал «Звезда».

Конфликт в эфире НТВ начался после немецкого депутата Андреаса Маурера, заявившего, что в Донбассе украинская армия обстреливает мирное население. Украинский эксперт потребовал доказательств. Норкин подошел к нему и попытался взять за плечо. После этого началась драка.