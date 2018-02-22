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Сорвалась встреча дипломатов с избитой в американской тюрьме россиянкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российские дипломаты не смогли встретиться с гражданкой РФ Викторией Насыровой, ранее заявившей об избиении ее другими заключенными. Насырова находится в одной из тюрем Нью-Йорка.

ТАСС со ссылкой на представителя генерального консульства РФ в Нью-Йорке Алексея Топольского сообщает, что дипломаты договорились о встрече с россиянкой с администрацией лечебного учреждения 13 февраля и приехали туда в тот же день. Во встрече дипломатам было отказано.

Охрана лечебного учреждения объяснила сотрудникам консульства, что сама Насырова отказалась с ними общаться. Дипломаты направили обращение руководству «тюрьмы Райкерс-Айленд с просьбой обеспечить консульское присутствие», ответа на письмо пока нет.

Россиянка заявила, что 3 января в нью-йоркской тюрьме на Райкерс-Айланд сокамерницы нанесли ей множественные удары по голове.

В России Насырова объявлена в розыск по подозрению в совершении убийства, по некоторым данным, она въехала на территорию США по подложному паспорту через Мексику. В США она подозревается в воровстве и попытке убийства. 

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