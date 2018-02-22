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Трамп разрешил досматривать следующие на Кубу суда в нарушение правил

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп в нарушение действующих санкций против Кубы наделил министра внутренней безопасности полномочиями отдавать приказы о проведении досмотра судов, которые могут направляться в сторону островного государства. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

Как пишет ТАСС, американский лидер одновременно продлил действие ограничительных мер в отношении Кубы. При этом министр внутренней безопасности США сможет изменить правила для всех судов, находящихся в территориальных водах Соединенных Штатов, которые могут использовать для перемещения на Кубу. Глава американского ведомства вправе санкционировать досмотры судов, размещение на них охраны, а также взятие их под контроль американских властей.

Дональд Трамп подчеркнул, что эти меры нацелены на борьбу с потоком нелегальных иммигрантов, которые прибывают в США с Кубы. Он также призвал всех должностных лиц штатов и муниципалитетов к сотрудничеству с федеральными властями.

16 февраля Апелляционный суд штата Вирджиния в США признал, что новый иммиграционный указ президента Дональда Трампа противоречит положениям конституции.

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