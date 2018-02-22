Увеличилось число погибших при столкновении автобуса и грузовика в Кузбассе

Число погибших при столкновении автобуса с грузовиком в Кемеровской области увеличилось до пяти, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Автобус столкнулся на трассе лоб в лоб с грузовиком. Погибли водитель грузовика и четыре пассажира автобуса, включая ребенка», — сообщает агентство.

Уточняется, что еще 13 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что погибли четыре человека, еще девять пострадали.