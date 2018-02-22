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Президент Палестины находится на медобследовании в США

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Президент Государства Палестина Махмуд Аббас находится в США и проходит плановое обследование состояния здоровья. Об этом в четверг, 22 января, передает агентство Рейтер.

«Сейчас он находится в больнице для обычного обследования», — рассказал представитель Аббаса агентству.

Он также отметил, что сообщения об ухудшении здоровья палестинского лидера не соответствуют действительности.

Сообщается, что 82-летний Аббас приехал на этой неделе в США для участия в заседании Совета Безопасности ООН. В Нью-Йорке палестинский лидер призвал к созыву международной конференции для создания нового многостороннего механизма ближневосточного урегулирования. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил его в «бегстве от мира» и финансировании терроризма.

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