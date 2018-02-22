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СКР заинтересовался инцидентом с мужчиной на полу в кубанской больнице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следователи заинтересовались растиражированной СМИ информацией о том, что пациент первой
городской больницы Новороссийска лежит без одежды у входа в палату на полу, а медработники не оказывают ему помощь. Об этом сообщает главк СКР по Краснодарскому краю.

Организована проверка на предмет установления признаков халатности со стороны сотрудников больницы.

Все обстоятельства будут тщательно изучены и проанализированы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в России появятся профессиональные работники по присмотру и уходу за детьми-инвалидами. 

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