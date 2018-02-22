СКР заинтересовался инцидентом с мужчиной на полу в кубанской больнице
Следователи заинтересовались растиражированной СМИ информацией о том, что пациент первой
городской больницы Новороссийска лежит без одежды у входа в палату на полу, а медработники не оказывают ему помощь. Об этом сообщает главк СКР по Краснодарскому краю.
Организована проверка на предмет установления признаков халатности со стороны сотрудников больницы.
Все обстоятельства будут тщательно изучены и проанализированы.
Ранее портал iz.ru сообщал, что в России появятся профессиональные работники по присмотру и уходу за детьми-инвалидами.