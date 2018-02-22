В отделе полиции Петербурга умер задержанный

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности после смерти задержанного в отделе полиции в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщает городское управление СК.

По данным ведомства, 21 февраля в одном из отделов полиции по Невскому району за административное правонарушение был помещен в камеру мужчина 1983 года рождения. Через некоторое время «было обнаружено его тело с телесными повреждениями, характерными для удушения».

По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

По информации ИА FlashNord, погибшим был Рустам Клычев, уроженец Пензенской области. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он опубликовал два видео, в которых показал окровавленную ногу и заявил, что травму получил от сотрудников полиции.

Портал iz.ru писал о том, что в Петербурге полицейские задержали пассажира, который убил водителя маршрутного автобуса в Красном Селе. Инцидент произошел вечером 21 февраля.