Черное и белое

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140 лет со дня рождения Казимира Малевича
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Фото: РИА Новости
В начале прошлого века Малевич работал в Курске чертежником в Управлении Московско-Курской железной дороги, параллельно занимаясь живописью
Фото: Global Look Press
В 1904 году он решил кардинально изменить свою жизнь и переехать в Москву, оставив в Курске супругу с детьми
Фото: Global Look Press
На фото: Михаил Матюшин, Алексей Крученых и Казимир Малевич во время работы над футуристической оперой «Победа над солнцем», показанной впервые в 1913 году. Малевич создал для оперы фантасмагорические декорации и костюмы. Именно в этой постановке в качестве сценического задника впервые появился знаменитый черный квадрат
Фото: Global Look Press
Ольга Розанова, Ксения Богуславская и Казимир Малевич на фоне картин на Последней футуристической выставке картин «0,10», проходившей в Петрограде с 19 декабря 1915 года по 17 января 1916 года
Фото: Global Look Press
Малевич обучает студентов авангардного художественного объединения УНОВИС («Утвердители нового искусства»), созданного им в Витебске, сентябрь 1920 года
Фото: Global Look Press
Художник с дочерью Уной в 1921 году
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Малевич у своих работ в Музее художественной культуры в Петрограде, 1924 год
Фото: Global Look Press
Н.Н. Пунин, К.С. Малевич, М.В. Матюшин в Музее художественной культуры в 1925 году
Фото: Global Look Press
Казимир Северинович Малевич во время работы над картиной «Девушка с красным древком» в 1933 году
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