Черное и белое

На фото: Михаил Матюшин, Алексей Крученых и Казимир Малевич во время работы над футуристической оперой «Победа над солнцем», показанной впервые в 1913 году. Малевич создал для оперы фантасмагорические декорации и костюмы. Именно в этой постановке в качестве сценического задника впервые появился знаменитый черный квадрат