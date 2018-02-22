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Эксперты рассказали об оригинальных подарках на 23 Февраля

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Фото: Depositphotos
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Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова и эксперт по этикету Элеонора Басманова рассказали о самых оригинальных подарках, которые можно подарить мужчинам на 23 Февраля. 

По словам Басмановой, лучшим подарком для мужчин могут стать «мужские букеты». Составить его можно как из цветов (гладиолусов, подсолнухов, стрелиций), так и из подручных предметов. К примеру, это может быть букет из воблы или носков. 

«Допустим, если мы с вами сотрудники автомастерской и мы поздравляем своих коллег, это очень хорошо, если подарить пару букетов из сушеной воблы и ящик пива. Конечно, они будут довольны», — сказала эксперт в интервью «РИА Новости», отметив, что это отвечает их «тайным желаниям». 

Телеведущая Роза Сябитова в первую очередь обратила внимание на худшие подарки для мужчин. По ее мнению, это носки и средства гигиены.

«А самые лучшие – галстуки, запонки. Эти элегантные аксессуары подчеркивают статус мужчины», — считает эксперт, передает НСН.

Ранее сообщалось, что большинство опрошенных россиянок (24%) планируют подарить мужчинам на День защитника Отечества дезодорант, пену для бритья и другие средства гигиены и парфюмерии. 

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