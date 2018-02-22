Безработный обманул ресторатора на 20 млн рублей

Столичные правоохранители задержали безработного мужчину, который выманил у ресторатора 19,5 млн рублей. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что задержанный 31 августа 2017 года взял в долг 19,5 млн рублей у ресторатора и пообещал вернуть их 17 сентября, однако по истечении срока должник не вернул денег и перестал выходить на связь. Обманутый ресторатор обратился в правоохранительные органы, где было заведено уголовное дело о мошенничестве.

Полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 32-летний безработный москвич Александр Разоренов. Мужчина взят под стражу, сообщает НСН.