В Подмосковье подсчитали средний чек в кафе на 23 Февраля

Средний чек в кафе в День защитника Отечества, 23 февраля, составит порядка 2,3 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минпотребрынка.

Глава регионального ведомства Владимир Посаженников отметил, что в настоящее время в Московской области работает более 3,3 тыс. кафе, а также более 450 баров и 300 столовых, порядка 960 ресторанов и 200 закусочных и около 200 буфетов. По его словам, многие из заведений подготовят специальную акцию, приуроченную к празднику, и устроят тематический день, сообщает НСН.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал женщин не дарить своим мужчинам на праздник спиртные напитки. Портал iz.ru сообщал, что на гуляньях в честь Дня защитника Отечества ограничат продажу алкоголя.