Необычные манекены появились в Британском доме моды

Веснушки и растяжки — манекены становятся похожи на обычных женщин. Необычные фигуры девушек появились в Британском доме моды. Все они разных национальностей и с уникальной внешностью. У некоторых манекенов витилиго — нарушение пигментации кожи. Дизайнеры хотят убедить покупательниц с любовью относиться к своей внешности. Правда, многим девушкам такой вид бодипозитива не понравился. Придраться есть к чему: манекены в магазинах были и остаются очень худыми.