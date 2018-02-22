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Порошенко извинился за раздевавших журналисток в суде Киева силовиков

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Mikhail Palinchak
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Президент Украины Петр Порошенко принес извинения за действия силовиков, которые проверяли журналисток на входе в Оболонский суд Киева, где 22 февраля проходили слушания по делу экс-главы государства Виктора Януковича.

Стражи порядка требовали, чтобы женщины расстегнули верхнюю одежду, поскольку опасались, что на суд могут проникнуть активистки скандального движения Femen, которые устраивают акции протеста, обнажаясь, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Женщин обязывали пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату и продемонстрировать отсутствие надписей на теле.

«Президент считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми. Просим прощения у всех журналистов и ждем результатов служебного расследования», — написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.

Ранее сообщалось, что в ходе дачи показаний по видеосвязи в Оболонском суде Киева по делу Януковича Порошенко рассказал о поездке в Крым в феврале 2014 года. Он заявил, что в феврале 2014 года летал в Крым с поручением тогдашнего и.о. президента Украины Александра Турчинова.

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