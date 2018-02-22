Спортивный седан Genesis G70 получил премию за дизайн

Спортивный седан Genesis G70 получил награду iF Design 2018 в номинации «Дизайн транспортного средства». Это первая победа Genesis в этом конкурсе с момента основания премиального автомобильного бренда в 2015 году.

Награда iF Design присуждена седану G70 «за совершенство в автомобильном дизайне». Основная характерная линия в облике автомобиля, получившая название «парабола», изгибается по всей поверхности бортов автомобиля, придавая спортивным очертаниям кузова напряжение и упругость. Передняя часть седана повторяет облик, характерный для всего бренда Genesis.

«Мы гордимся тем, что World Design Guide признал модель G70 лидером в автомобильном дизайне. В основе развития бренда Genesis лежит именно дизайн, и мы продолжим совершенствовать искусство сочетания спортивного характера и элегантности для всех моделей как в нашей нынешней линейке, так и в будущем», — заявил исполнительный вице-президент и шеф-дизайнер Genesis Люк Донкервольке.

Премия iF Design, которая проводится под эгидой iF World Design Guide, считается одной из самых престижных наград в области дизайна в мире. В состав жюри входит 63 эксперта. В этом году на их суд было представлено более 6 тыс. работ из 54 стран.

Продажи Genesis G70 в Южной Корее начались в сентябре 2017 года, весной 2018 года модель выйдет и на ряд других рынков.