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Производитель консервов построит тепличный комплекс в Орловской области

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Производитель консервов «Русский берег» — ООО «Промпарк» построит тепличный комплекс площадью 12,5 га в Новосильском районе Орловской области, сообщает пресс-служба администрации области.

К ноябрю 2018 года на территории Новосильского района должен появиться тепличный комплекс размером 12,5 га. Пока что строится первая и вторая очереди комплекса, общая площадь которых составляет 6,55 га, сообщает ИА «Абирег».

После того как обе очереди успешно введут в эксплуатацию, планируется начать строительство третьей очереди, площадь которой составляет 6 га.

Предполагается, что годовая мощность всего комплекса составит: порядка 3,1 тыс. т огурцов, 2,2 тыс. т томатов, 600 тыс. штук салатов отили и афицион.

Общий объем вложенных инвестиций не сообщается, но известно, что на разработку проекта, подготовку и планирование участка и другие работы потрачено более 300 млн рублей.

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